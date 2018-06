Echaron a Amalia Granata de Canal 9 por un lamentable tuit

Amalia Granata fue desvinculada del programa "Todas las tarde", en Canal 9, luego de compartir en su cuenta de Twitter un lamentable mensaje en el marco de la muerte de Eugenia, la hija de unas de las trillizas de oro.

La conductora, Maju Lazono, comenzó el programa con la noticia: ''Amalia no va a formar más parte del equipo de 'Todas las tardes'. No es una decisión ni personal, ni de la productora, sino directamente de la compañía, de la empresa, del canal’’.

Embed

Y continuó: ''Amalia hizo un comentario en sus redes sobre la tremenda desgracia que le tocó pasar a una de las trillizas de oro, con el fallecimiento de Geñi, y la compañía cree que no fue atinado ese tuit y tomó la decisión de que Amalia no siguiera en el programa’’.

"El Cáncer de mama es la primera causa de muerte de mujeres en Argentina. No las veo con el pañuelo verde pidiéndole al Estado prevención y tomógrafos para las más vulnerables. Coherencia. Cuidemos las dos vidas", fue el mensaje que Granata compartió en Twitter.

Embed El Cancer de mama es la 1 er causa de muerte de mujeres en Argentina, no las veo con el pañuelo verde pidiéndole al Estado prevención y tomografos para las mas vulnerables #coherencia #CuidemosLasDosVidas — Amalia Granata (@AmelieGranata) 25 de junio de 2018

''Lamento que alguien se quede sin trabajo y sobre todo en el momento que estamos viviendo, pero por sobre todas las cosas siempre lamento que un compañero se quede sin trabajo, me parece duro, pero entiendo y respeto la posición que ha tomado el canal con respecto a los posteos de Amalia que han sido inoportunos. No creo que Amalia lo haya hecho con mala intención. Lamento que ella ya no forme mas parte de Todas las tardes’’, concluyó Lozano.