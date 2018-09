Echan a cien trabajadores del Hospital Posadas

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Alrededor de cien trabajadores de la salud fueron despedidos del Hospital Posadas en la última semana, informaron a El Destapefuentes de la Asociación sindical de Profesionales de la Salud (CICOP). La nueva ola de cesantías ocurre luego de que fueran echados del centro de salud más de mil trabajadores desde el 2016.

"Lo que pasa es que hay un desguace del Hospital, hoy quedó sin trabajadores el área de Cardiovascular infantil", afirmó a El Destape Mirta Arceri, de Cicop. La sindicalista hacía referencia a que Christian Kreutzer, jefe del Equipo de Cirugía Cardiovascular Infantil del Hospital Posadas, presentó su renuncia junto a todo su equipo por la ola de despidos de profesionales.

Los empleados del hospital hicieron una asamblea donde definieron: hacer una comisión de pacientes que tienen turnos programados y no pueden ser atendidos; pedir la renuncia de las autoridades y la reincorporación de los despedidos; hacer un relevamiento por cada sector para saber cómo afectan los despidos a los pacientes.

"Llevaba 28 años trabajando en el Hospital y hoy me despidieron. Primero me avisaron por terceros y después me llegó una carta documento. Me inventaron que falté a mi puesto de trabajo, cuando nunca hice eso", sostuvo a El Destape Luis Del Rio, del Sindicato de Trabajadores de la Salud (STS).

Algunos médicos se enteran de sus despidos mientras están atendiendo pacientes, a otros no los dejan trabajar, pese a que aún no les llegaron telegramas. Los empleados denuncian que el plan del gobierno nacional es desfinanciar el hospital para dejar sólo la atención de guardia primaria.