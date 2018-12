SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Francisco Oneto, abogado del futbolista Jonathan Fabbro (procesado por abusar de su sobrina de 11 años) volvió a protagonizar un escándalo, esta vez con Agustina Kämpfer, panelista del programa Incorrectas. La situación se dio luego de que difunda noticias falsas sobre la causa por violación contra el actor Juan Darthés, las cuales fueron desmentidas por la denunciante, Thelma Fardín, su abogada, Sabrina Cartabia, y la propia Justicia de Nicaragua.

El conflicto explotó cuando el abogado les exigió a las panelistas que pregunten “de a una”. "Sí, no nos eduque por favor, porque venimos educadas de la familia", marcó la actriz Nora Cárpena, y se retiró indignada. “Yo soy una mujer muy grande para que un señor me de indicaciones de lo que tengo que hacer”, soltó.

A pesar de esto, Kämpfer decidió continuar con la ronda de preguntas y le planteó al abogado una situación hipotética en la cual su novia le contaba que había sido violada. Oneto le exigió que no use el nombre real de la chica y le reclamó a la conductora, Moria Casán, que sólo quería hablar con ella.

Casán le consultó si tenía miedo al no querer responder. “No es una cuestión de miedo, es una cuestión de respeto, y primeramente y ante todo yo soy un profesional. Quedé en esta posición por unas declaraciones que hice, pero nada más. Yo trabajo de abogado y me dedico a eso”, sostuvo Oneto, en referencia a las declaraciones falsas que hizo sobre la causa de Darthés, en la cual ni siquiera está involucrado.

Ante la insistente negativa de Oneto a contestar, Kämpfer soltó: “No Moria, no puedo no preguntar porque él no tiene ganas de que pregunte, qué estoy haciendo acá entonces? Se levantó Nora, está perfecto, yo me quedé para preguntar, si no me voy también”.

El intercambio continuó y la panelista decidió retirarse de la mesa. Sin embargo, unos minutos después regresó para hacer su pregunta, la cual había sido interrumpida por el abogado. “Una persona de su extrema confianza doctor, que no sea su novia, le dice ‘hace seis meses me violaron, no te lo pude contar, te lo puedo contar ahora, pero iba por la calle…’, intentó consultarlo.

Oneto, nuevamente, la interrumpió en la mitad de la frase alegando que la pregunta le “desagradaba”. “Esto pasa por ser maleducadas y atacar a las personas de forma íntima, gracias. No debería haber venido nunca", se atajó el abogado, y se fue del estudio. "Es el clásico ejemplo de un cobarde", sentenció Kämpfer.