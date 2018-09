Durán Barba culpó al kirchnerismo de que no haya existido la lluvia de inversiones

El asesor político del presidente Mauricio Macri, Jaime Durán Barba, se mostró despreocupado ante la situación actual del país y le echó la culpa al gobierno kirchnerista y a sus votantes de que los inversores no pongan dinero en la Argentina . Además, aseguró que para los argentinos y argentinas la devaluación y la suba de las tarifas “es una preocupación”, pero que no es “medular”.

“Entre lo que se ve en la televisión y la realidad, hay un abismo total. Fíjese en la rueda de prensa que hizo Mauricio en Olivos. Preguntaron lo que usted ve en los canales: ‘que la gente que muere de hambre, que cómo es posible’, perfecto. Al siguiente día, en Instagram, Mauricio salió y le pidió a la gente que preguntara lo que quisiera. Ninguno preguntó nada de lo que dijeron los periodistas. Qué pasa en el Congreso, a nadie le importa un rábano”, resaltó.

La periodista ecuatoriana Martina Vera Pérez le preguntó si escuchar más a la gente común que a los analistas políticos no se vuelve un problema a la hora de generar políticas públicas y gobernar, pero Durán Barba se mostró indiferente y se limitó a contestar que “sí, así es la vida”.

“Nos fue muy bien gobernando ocho años. Algunas leyes no pasaron, pero así es la vida. No es que con eso usted tiene una fórmula para que salga todo bien, pero mientras usted conserve la conexión con la gente y la gente entienda lo que está haciendo, salga bien o salga mal, las cosas funcionan”.

Por otra parte, consideró que “no es cierto” que los mercados hayan retirado la confianza en el gobierno de Macri, ya que los mercados “tienen confianza en la Argentina, no en el gobierno de Macri”. “La única cosa que ven positiva los mercados es Macri. No es que están esperando a que vuelva Cristina (Kirchner). Ante la posibilidad de que vuelva Cristina, se asustaron, y dijeron que no apostaban más en Argentina”.

Para el asesor del Gobierno, “el tema de los cuadernos nos hizo un daño descomunal al país, afuera y dentro hizo una hecatombe”, en lo cual aseguró que disiente con “otros miembros del Gobierno”. “Si yo soy (sic) inversor, ¿invertiría en un país que reeligió tres veces a estos tipos que robaban todos los días, que hacían tanta barbaridad? Ese es un país en el cual no podría invertir”.

Consultado sobre si se pospuso el ajuste por ser “antipático” para la sociedad, afirmó: “Intentamos hacerlo gradualmente, porque no queríamos afectar a la gente pobre. No fue posible hacerlo al ritmo que nosotros queríamos. Nuestra mente es gradualista, y seguimos tratando. Por esto vino este incremento en la AUH (N. de R. en realidad fue un bono de 1200 pesos en septiembre y de 1300 en diciembre)".

“¿Cuál es la diferencia nuestra con la derecha, que a ratos está también dentro de nuestro partido? Ellos siempre dijeron ‘hagamos un ajuste inmediato, los salarios a la mitad, sacamos los sindicatos a patadas, y listo’. Nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que quiere a una Argentina distinta, moderna, pero no hay que provocar dolor en los sectores populares, en lo posible”, aseguró.