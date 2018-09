SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El fiscal Carlos Stornelli fue denunciado por posible abuso de la autoridad y violación de los deberes de funcionario público por asegurar que José López "contó algunas cosas que no quiso que pusiéramos en el acta" en el marco de la causa de los "cuadernos", por la que Cristina Kirchner fue procesada.

En la denuncia, el abogado Leonardo Martínez Herrero citó la participación de Stornelli en el programa "Desde el llano", en TN. Allí el fiscal planteó que José López "contó algunas cosas que no quiso que pusiéramos en el acta y yo no quisiera traicionar esa confidencialidad; él pidió que no lo pongamos, no me gustaría ser yo quien las diga".

Joaquín Morales Solá, conductor del programa, advirtió que el contenido del acta había trascendido pero el fiscal retrucó que "el acta sí, pero lo que pidió que no pongamos en el acta no me gustaría ser yo quién las diga".

Ante estos dichos, Martínez Herrero observó que "esta parte jamás puede conversar con el imputado de un delito que cuente cosas que no sean volcadas en el acta, lo que hace pensar que se pudiera estar en presencia de un presunto encubrimiento o violación de los deberes de funcionario público".

El abogado advirtió que el fiscal está obligado a asentar los dichos del imputado y "de no ser necesarios en esa causa, extraer testimonios y formar nueva causa" o "podría haber dejado constancia de ello y reservar dicha declaración de forma secreta".

Finalmente, Martínez Herrero aseguró que "el fiscal es quien debe guardar el viso de legalidad en todo el proceso penal"y destacó que los dichos de Stornelli se dieron en el marco de la causa de los "cuadernos" tramitada por el juez Claudio Bonadío que homologó "el acuerdo al que arribara con López, en el cual no se vertieron todas sus manifestaciones, por lo cual considero que debe ser excluido del sorteo de la presente denuncia".