Duki le contestó a Mario Mactas por su fallido skere

El cantante de Trap Duki se refirió finalmente a la columna de Mario Mactas en la que dice (mal y a propósito) "skere", una palabra que el propio músico viralizó en el país.

El pasado viernes, el periodista hizo un análisis del reciente show que realizó en el Luna Park y pronunció "scarri" para generar la reacción de los jóvenes en las redes y viralizar el segmento de Todo Noticias.

Sin embargo, Duki no evitó tomar cartas en el asunto. En su cuenta de instagram, el artista declaró: "Gente a partir de este momento queda desterrado el skere o scarri o cualquier sinónimo de toda esa mierda de al lado de modo diablo muchachos. A partir de ahora no decimos skere nosotros. La gente puede decirlo pero #ModoDiablo no. ¡Skere!".

"Skere" es producto de la deformación de la expresión en inglés "¡Let's Get It!" (¡Vamos por ello!). Originalmente fue popularizada por el trapero estadounidense Lil Pump, que la gritaba en todos los videos que subía a sus redes. Posteriormente "El Duqueto" lo popularizaría haciendo lo mismo en sus historias.