El ministro de Hacienda Nicolás Dujovne vivió un incómodo momento en medio de una jornada de debate organizada por la agencia EFE, en el marco de su visita oficial a España. Un economista lo comenzó a cuestionar por los datos de las variables económicas y el ministro se mostró visiblemente molesto.

El cruce se produjo con el economista Jorge Fonseca, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, quien empezó a cuestionar al ministro por afirmar que en Argentina "la pobreza comenzó a bajar del 32%" y que "ya estamos en niveles cercanos al 28%".

Fonseca lo desmintió y afirmó que en Argentina la pobreza "antes era del 28% y ahora es del 31,9%". Asimismo, criticó la forma en que la deuda se disparó y el crecimiento del déficit en 2016. "Usted mantiene su patrimonio en el exterior, ¿cómo espera que con esta situación vayan las inversiones?", disparó.

Embed

Con el rostro enojado, Dujovne intentó desmentir al economista: "Aquí el problema es que el profesor de la Complutense toma los datos de pobreza que publicaba el Indec intervenido por el kirchnerismo". Sin embargo, Fonseca lo interrumpió y le dijo que eran datos de la Universidad Católica Argentina (UCA), indicando que es un informe que siempre utilizaron.

Por otro lado, el ministro defendió su situación patrimonial, luego de que Fonseca lo cruzara por ello. "Con respecto a mi patrimonio, también a diferencia de lo que ocurría con el gobierno anterior, está perfectamente declarado", sentenció.

Según publicó la Politica Online, Dujovne admitió a la prensa argentina que sintió fastidio por lo sucedido: "No me puso incómodo, pero los modos no eran los mejores".