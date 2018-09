Dujovne le presentó la renuncia a Macri, pero el Presidente lo ratificó en el cargo

En medio de una convulsionada noche para el Gobierno en la que se definió un importante recorte de ministerios, el ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, puso a disposición su renuncia, pero el presidente Mauricio Macri decidió mantenerlo en el cargo.

Dujovne atraviesa sus peores días como ministro del Gobierno como consecuencia de una semana en la que el peso argentino se devaluó más del 20 por ciento, debido a una fuerte corrida cambiaria.

En ese contexto, el ex conductor de la señala de noticias TN le avisó a Macri que podía dar un paso al costado si así lo requería la situación, según informó el periodista ultraoficialista Marcelo Bonelli.

La decisión de Dujovne se dio luego de que saliera a la luz la reunión que mantuvo el jefe de Estado con el ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, quien presentó un plan de crisis. No obstante, el ex funcionario habría descartado la posibilidad de retornar al organigrama gubernamental.

El próximo lunes, el ministro sería el encargado de anunciar una batería de medidas económicas para frenar la crisis autoinfligida y correr el foco de la creciente debilidad del Gobierno.