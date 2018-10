Dujovne a la clase media: "Le pido que tengan paciencia"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, le pidió esta mañana "a la gente que tenga paciencia", ya que al país le "espera un momento difícil y duro" pero, según sostuvo, "luego saldremos adelante".

En declaraciones a la radio La Red, el funcionario señaló que "por ahora no está prevista una ayuda especial para los jubilados" y ratificó que "la Argentina va a estar en recesión por un tiempo".

“Yo le pido a la gente que tenga paciencia, nos espera un momento difícil y duro pero luego saldremos adelante“, dijo Dujovne y agregó: “Tenemos muchos desempleados, no somos insensibles, el presupuesto no es infinito. A quién no le gustaría gobernar con un presupuesto infinito“.