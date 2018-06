Dujovne confirmó el ajuste y la reducción de impuestos al campo

El ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, confirmó que buscarán reducir el déficit por la vía del ajuste fiscal y al mismo tiempo ir reduciendo los impuestos progresivos. De esta forma, descartó frenar la eliminación de las retenciones a la soja, una de las promesas de campaña de Mauricio Macri.

En conferencia de prensa, el ministro económico que más espacio de poder viene ganando a partir de la crisis cambiaria confirmó cómo piensa cumplir con las metas fijadas por el FMI: reduciendo el gasto público ("convergencia de metas fiscales") sin revisar los beneficios impositivos al campo, principal fuente de divisas.

"Pretendemos mantener inalterados todos los cronogramas de reducción de impuestos aprobados en la reforma tributaria y de retenciones a las exportaciones. A la meta queremos llegar con ahorros del lado del gasto y con nuestro cronograma de reduccion de impuestos", definió Dujovne.

Sin embargo, también aclaró que "si percibiésemos que tenemos problemas, podríamos considerar el cronograma de reducción (de los impuestos), no sabemos cuál". Además, reconoció que "no hemos podido bajar la inflación al ritmo que hubiésemos deseado, pero siempre tomamos medidas para que eso no impacte sobre los mas vulnerables".