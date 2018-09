SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Junto a Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunció el nuevo acuerdo con el organismo internacional de crédito: el préstamo original de U$S 50.000 millones se ampliará por U$S 7.100 millones más.

El nuevo esquema de endeudamiento incluirá cambios en la fecha y los montos de los desembolsos: en lo que resta del año el FMI emitirá U$S 13.400 millones (en vez de los 6.000 estipulados en el primer acuerdo) y en 2019 la cantidad pasó del U$S 11.400 U$S 22.800 millones. Es decir, en el lapso de dos años la cifra del endeudamiento se elevó a U$S 19.000 millones.

El ministro reafirmó el compromiso de "alcanzar el equilibrio" de las metas fiscales "cuanto antes". En ese sentido, bajo el nuevo acuerdo los fondos del programa ya no serán tratados como precautorios y estarán disponibles para su uso como apoyo presupuestario.

Por su parte, Lagarde, renovó su apoyo al gobierno de Cambiemos al asegurar que ayudará a "restablecer la confianza". "A un acuerdo sobre el fortalecimiento de las políticas que respaldan al acuerdo ´stand by´", señaló.

En conferencia de prensa, sostuvo: "Respaldo al plan económico para restablecer la confianza en los ambiciosos planes de reforma económica del Gobierno y para proteger a los más vulnerables".

