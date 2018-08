Duhalde y Alfonsín confirmaron que Lavagna será candidato en 2019

El ex presidente Eduardo Duhalde, junto al referente del radicalismo Ricardo Alfonsín, confirmó la candidatura de quien fue su ministro de Economía, Roberto Lavagna, de cara a las elecciones presidenciales del 2019.

Según sus declaraciones, formaría una coalición que represente a parte del peronismo, sectores del radicalismo y algunos desilusionados con el proyecto político de Mauricio Macri.

“Lavagna, yo hablo permanentemente con él, yo no estaría diciendo lo que digo si no supiera de la voluntad patriótica que tiene,” explicó Duhalde, en diálogo con Perfil.

Y profundizó: "no es que esté encantado. En este momento necesitamos de la experiencia, no solo de él, sino de un equipo que entienda como se sale. Lo hablo con él, estamos haciendo un lio tremendo, un maremoto en una palangana. No es difícil salir si se tiene en claro los objetivos".

Por su parte, Alfonsín concluyó que "hay muchos en la política nueva que creyeron que era fácil, parte de la sociedad creía que era fácil, y no es fácil la política. No es gobernar una empresa la política, no son 40 millones de empleados, son 40 millones de argentinos que piensan distinto”.

