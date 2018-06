Duhalde: "Si no nos reconciliamos, el país se va a la mierda"

El ex presidente Eduardo Duhalde pidió por la unidad del peronismo como alternativa a 2019, de otra manera, sin no hay reconciliación, "el país se va a la mierda".

En diálogo con el ex periodista de Radio Nacional y asiduo invitado de 678 Hernán Brienza por Radio Caput, el ex presidente aseguró: "Si no nos reconciliamos no hablemos más porque el país se va a la mierda. Estoy muy mortificado por la actitud del gobierno y de la oposición".

También opinó: "Mi experiencia dice que, en un país con la crisis en la que estamos, si nos seguimos peleando no salimos. Hay que arreglar las cosas, hay que reconciliarse y no pelearse más".

"Hay que insistir", remarcó Duhalde.

"Han llegado los nuevos, apareció un nuevo homínido que no piensa como nosotros y no cree en los partidos políticos. Están ahí esperando y van a empezar a gobernar. Tengo un nuevo paradigma: el que gana gobierna y el que pierde también", aseguró.