Duhalde: "Si Macri me invita a Olivos y me pregunta cómo lo veo, le diría como el orto"

El ex presidente Eduardo Duhalde apuntó contra Mauricio Macripor la situación "difícil" que atraviesa el país y sorprendió con una definición coloquial que le diría al primer mandatario en el caso de que tuviera la oportunidad de un encuentro.

"Si Macri me pregunta cómo lo veo, le diría 'como el orto'", se sinceró el ex jefe de Estado, en diálogo con el programa radial Wake Up, por FM Delta. Y profundizó: "La situación está difícil. Es un Gobierno que no escucha. Hablan de diálogo y se miran en el espejo. Un error de ellos es que creen que cuando toman una decisión en solitario les da fuerza. No saben que eso los debilita. La decisión que da fortaleza es la que uno pasa por un cúmulo de gente que entiende".

"Siempre estoy hablando con gente de este Gobierno. Mi intención es colaborar sin aparecer", afirmó Duhalde, y explicó que "la nueva forma de gobernar es 'el que gana gobierna y el que pierde también gobierna'. Muchos dirigentes no lo entienden pero esa es la forma, gobernar juntos".

El ex presidente añadió que "hay una salida clara de la crisis actual, pero es imposible salir si nos seguimos peleando y perdiendo el tiempo en cosas insustanciales. El futuro de Argentina es mucho más importante que todos estos zonzos que andan peleándose como estúpidos cuando el país se hunde".

Por últimó, se refirió al caso de los cuadernos del chofer y analizó: "Hoy se habla demasiado de temas que habría que hablar menos y la Justicia trabajar más. Y el Gobierno y los medios no dar tanta manija, porque los temas jurídicos se resuelven de otra manera, no por televisión".