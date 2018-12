Duhalde: "Creanmé que Lavagna es el candidato"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El ex presidente Eduardo Duhalde sostuvo hoy que el economista Roberto Lavagna es el candidato mejor posicionado de cara a las elecciones del año próximo, pero consideró que el PJ necesita "hacer un acuerdo muy grande con otras fuerzas políticas" para poder ganar.

El ex mandatario nacional y referente peronista consideró que Lavagna es el "que gana hoy, sin duda" y resaltó que "las encuestas serias así lo marcan".

Durante una entrevista radial por La Once Diez, Duhalde explicó que tiene "la impresión de que Cristina (Kirchner) no se va a presentar" en los comicios y que el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, "no está a la altura" del ex ministro de Economía.

"Creanmé que Lavagna es el candidato. Todavía no tiene que lanzar su candidatura, hoy lo despedazarían, pero es él. Los radicales creen que es radical, los justicialistas creen que es justicialista y la mayoría de la gente piensa que fue fundamental en 2002. Además es un hombre que, por su edad, puede gobernar cuatro años y abrir la puerta a una nueva generación", agregó.

En este sentido, señaló que el peronismo tiene "que hacer un acuerdo muy grande con otras fuerzas políticas", como con el sector la UCR "que está más desengañada de este Gobierno" y con los espacios de izquierda, "que son muy importantes".

El ex Presidente aseguró que si se logra "un gran frente que incorpore a gente de todos los partidos, no hay quien pueda competir contra Roberto Lavagna", al tiempo que señaló que de ese espacio pueden participar también "algunos del kirchnerismo".

"El otro día, por ejemplo, lanzó su candidatura Sergio Berni.

Yo lo conozco desde hace años y es un hombre del que nunca hubo siquiera mención de actos de corrupción. Es un hombre rescatable y así muchos, como en el gobierno actual", precisó.

Por otra parte, Duhalde cuestionó al oficialismo y consideró que el presidente Mauricio Macri "debería, por lo menos, hacer participar a sus aliados, que se enteran de medidas fuertes por los medios de comunicación".