Duggan destrozó los argumentos xenófobos de un diputado de Cambiemos

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Tras la escandalosa represión en las inmediaciones del Congreso, un debate surgió en los medios debido a los detenidos extranjeros y de qué manera debe procederse. En el programa de Maximiliano Montenegro estuvo el diputado de Cambiemos Álvaro Gonzalez, quien expresó su dura posición contra los extranjeros.

Embed

"Parece que siempre hay que hablar desde el punto de vista de lo políticamente correcto, y cuando vos te sentás a tomar un café hay un montón de gente que piensa distinto a lo políticamente correcto", comenzó el diputado.

Al instante fue interrumpido por el periodista macrista Pablo Duggan: "¿Hay que hacer lo que la gente que se sienta a tomar café con usted dice? Es legislador, no puede contestar semejante cosa. ¿Esa es la fundamentación de un argumento? Me parece lamentable".

LEER MÁS: Con videos y fotos escracharon a Martín Ciccioli por acosador

"Muchas veces, desde el lugar de lo políticamente correcto, es catalogar de xenófogo al que piensa esto", señaló González. "Argentina es muy generoso en cuanto a la recepción. Y no todos los países que recibimos tienen la misma reciprocidad que los argentinos", siguió.

Por otra parte, el Auditor General de la Ciudad de Buenos Aires, Facundo Del Gaiso, arremetió con la teoría de que ambos venezolanos detenidos pertenecen a la agencia de inteligencia del presidente Nicolás Maduro.

"Eso es un delirio, un disparate. Realmente no hay nada que te pueda decir eso. Son dos muchachos venezolanos que no sé si tiraron piedras o no, pero la Policía tiene que presentar las pruebas al fiscal", explotó Duggan.