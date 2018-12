Duggan destrozó a Arroyo Salgado y se cruzó fuerte con Mauro Viale

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El periodista Pablo Duggan habló de la renuncia de Sandra Arroyo Salgado a la querella en la causa que investiga la muerte de Alberto Nisman y destrozó a la jueza a quien tildó de "mentirosa". Luego, se cruzó con Mauro Viale por las amenazas que recibió ella y su familia.

"Había perdido interés en la causa hace tiempo, no habla públicamente del caso desde febrero de este año", afirmó Duggan y aseguró que "Arroyo Salgado sabe que la causa no va a avanzar y que la mentira del asesinato no se puede sostener".

En esa línea, sumó: "Cometió muchos erorres, tuvo conductas imprudentes en la causa que le van a valer problemas a futuro por las mentiras que ha dichos por ocultar información vital para la causa".

Luego, Viale lo cruzó por las razones de su alejamiento de la querella. "Habla de un escenario de amenazas, no dice amenazaron a mis hijas", dijo Duggan. "Le amenazaron a las hijas, créeme a mí", lanzó Viale. "No cierra con la muerte", siguió Viale. "A vos no te cierra, si leés el libro te vas a enterar", retrucó Duggan.