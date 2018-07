Drama al aire: la terrible historia que contó Nelson Castro sobre su vida

El periodista Nelson Castro contó, en vivo, una dura historia sobre el abortoque enfrentó cuando ejercía como médico.

"Es un debate absolutamente necesario. Acá me tengo que poner en mi condición de médico.Yo estoy en contra del aborto, pero estoy en contra de la ley de penalización. Lo que no va más es la clandestinidad", dijo el periodista.

El conductor de TN narró entonces una fuerte experiencia que vivió cuando ejercía como neurólogo. "Yo me había recibido de médico y vino a verme un matrimonio joven que había tenido cuatro chicos. Se habían cuidado, pero ella quedó embarazada y quería abortar", recordó.

Y siguió: "Me vinieron a preguntar si conocía a alguien que hiciera abortos. Les dije que no conocía a nadie, que yo estaba en contra. Se fueron y nadie les dio contención. Yo los envié a ver a su ginecólogo".

Pasaron ocho meses cuando Castro se reencontró con este hombre que había ido a su consultorio: "El marido me dijo: 'Mire, no encontramos un lugar seguro para hacer el aborto, así que lo hicimos en un lugar que creíamos seguros y no lo fue. Murió mi mujer y el nene. Usted quiso salvar a una vida, pero se perdieron dos vidas, y mis hijos no tienen madre…'".

"Les confieso que esto pasó hace 38 años, y no me puedo olvidar", afirmó Nelson, visiblemente conmovido, en su programa. A partir de esta experiencia, el periodista comprendió que en este tipo de situaciones límite que atraviesan las mujeres "los manejos dogmáticos no sirven para nada".

El país está a una semana de que se realice la votación del proyecto de ley sobre la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en el Senado.