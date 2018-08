Durante una entrevista en C5N, la diputada Romina del Plá cruzó al diputado Alfredo Olmedo por ponerse en contra de que una niña de 11 años embarazada a raíz de una violación pueda tener la posibilidad de abortar.

Olmedo se refirió al protocolo aplicado en Salta por el gobernador Juan Manuel Urtubey ante el caso de una niña de 11 años embarazada por una violación, el cual comenzó a regir a partir de este año. “Esto permite que una menor vaya y diga ‘me violaron’, ¿cuándo? ‘No sé’, ¿quién? ‘No tengo idea’, ¿qué día? ‘No me acuerdo’. Yo asumo la gobernación y ese decreto se deroga directamente. Si no me da una pista fehaciente de saber quién es el violador…”, advirtió.

“Bueno, lo de Olmedo es insoportable. ¡Está hablando de una niña de 11 años! Está reclamando que le explique cuándo la violaron porque sino lo pone en duda, ¡es una vergüenza lo que usted está diciendo!”, le gritó del Plá, indignada por los dichos del diputado, al tiempo que él le respondía “sí, pero ella no quiso abortar, no es una abortera como usted, dio una lección de vida”.

La diputada le remarcó que “está protegiendo a los que violan niñas y las obligan a tener a los chicos”, mientras Olmedo asentía y decía “claro”. Del Plá continuó: “Usted está forzando a las mujeres a que tengan un embarazo forzado, y eso en el código internacional se llama tortura, y no tiene otro nombre”.

La respuesta de Olmedo ante esto fue que “tortura” es lo que hacen “los de izquierda cuando tiran bombas en el Congreso” y sostuvo que él “no” es quien tortura a las mujeres obligándolas a gestar y parir, incluso a pesar de haber sido violadas. En este sentido, la legisladora le recordó que en provincias como Salta es donde hay “más mujeres internadas por las consecuencias de los abortos clandestinos”.

