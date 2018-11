SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El presidente de River Plate, Rodolfo D'onofrio, regresó de Paraguay luego de la reunión con su par de Boca Juniors, Daniel Angelici, y el titular de la Conmebol, Alejandro Dominguez, y sorprendió con una llamativa información que asegura el deseo del presidente de la Nación, Mauricio Macri, de que la revancha se juegue el Monumental, con público local.

"River tiene una posición de que tiene que jugarse en River. Es más, un allegado a un presidente de la Nación (Mauricio Macri) me hizo llegar que el presidente de la Nación tenía interés de que el domingo se jugara el partido", reveló D'Onofrio en radio La Red.

También añadió que el deseo del Presidente estuvo acompañado de la garantía de "toda la seguridad como para que ese partido se juegue en la cancha de River".

"Si podemos hacer un G-20, cómo no vamos a organizar un partido. Y es el broche final para demostrarle el mundo que lo que ocurrió el sábado no es algo que no podamos solucionar", reflexionó, con una frase llamativamente parecida a la expresada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich semanas atrás.

En cuanto a la reunión ocurrida en Paraguay, D'onofrio afirmó que "la reunión fue cordial. El presidente de la Conmebol, Alejandro Dominguez, comentó su interés en que el el fútbol sea un juego y no haya violencia".