Donda podría romper con Libres del Sur: ¿Posible acuerdo con Cristina Kirchner?

La diputada dejaría el partido, luego de que su aliado Humberto Tumini rechazó la posibilidad de sumar a la ex presidenta a un frente de unidad.

La diputada Victoria Donda y la organización Barrios de Pie dejarían Libres del Sur. Una de las razones serían diferencias con la conducción liderada por Humberto Tumini, quien rechazó de plano la posibilidad de un acuerdo electoral con la ex presidenta Cristina Kirchner.

Los seguidores de Donda y Menéndez advirtieron que con su salida del partido se va la "amplia mayoría de la militancia y de los referentes de la región metropolitana".

"Estamos siendo silenciados por quienes se adueñaron de la verdad generando infundadas teorías conspirativas", advirtieron, en un texto con duros cuestionamientos a Tumini.

La respuesta no tardó en llegar por parte de la conducción representada por Tumini y Héctor Ceballos: en una declaración que titularon "Macri lleva al país al desastre", los dirigentes que manejan Libres del Sur pusieron sobre la mesa el punto central que detonó la ruptura.

Evaluaron que para ganarle a Cambiemos las elecciones presidenciales, una "condición indispensable" es que "Cristina Kirchner no forme parte de ese frente".

"El nivel de crítica y rechazo a su figura en la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas argentinas, es lo que permitiría muy probablemente elevar la competitividad política del actual presidente y su coalición, como sucedió en el 2015 y 2017. Como también que su figura impediría, con absoluta seguridad, la unidad opositora, beneficiando así al gobierno", indicaron.

Y subrayaron: "si queremos cerrar toda posibilidad de continuidad a la derecha neoliberal el año que viene, la ex presidenta no puede formar parte del frente opositor que debemos constituir".

Sin mencionar a la ex presidenta, el sector que dejó Libres del Sur liderado por Donda y Menéndez acusó a la conducción de cerrar debates y de plantear un esquema "agotado para interpretar de manera genuina las nuevas corrientes de acción y pensamiento político y social que la etapa por la que atravesamos en la Argentina, la región y el mundo traen consigo".

"No queremos un partido de blanco o negro, de todo o nada. No queremos un partido donde unos pocos tomen decisiones por fuera de los ámbitos orgánicos, que después manipulan. No queremos dirigentes sin capacidad de autocrítica y que se creen infalibles, dueños de la razón, de la verdad y del partido", señalador.

En junio pasado, Donda había participado del frente político "En Marcha" con otros sectores opositores y organizaciones sociales. En el acto estuvieron invitados dirigentes vinculados a la expresidenta Cristina Kirchner como Juan Cabandié, Eduardo "Wado De Pedro; el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, así como el titular del PJ porteño, Víctor Santa María.