Donda destrozó al ex titular de la DAIA: "Es baboso y me hizo sentir incómoda"

La diputada Victoria Donda también apuntó con el ahora ex presidente de la DAIA Ariel Cohen Sabban, señalado en las últimas horas por la actriz Esmeralda Mitre y la conductora de televisión Úrsula Vargues por acosarlas en distintas circunstancias.

“El tipo es baboso y me hizo sentir toda la incomodidad que se siente ante una persona que siente la impunidad de tener poder, en este caso por estar al frente de una institución y por ser varón”, le dijo la diputada de Libres del Sur a Clarín.

Donda participó en abril del año pasado de un encuentro en la institución que ostenta la representación política de la comunidad judía en la Argentina.

Fue hasta allí junto a los legisladores Federico Masso y Graciela Cousinet, compañeros de bloque. “No hizo nada denunciable, no estuve sola con él, pero tuvo las actitudes que tiene un baboso”, describió la diputada, y agregó: “En este momento, es importante ser solidarias con Esmeralda Mitre”.

El fin de semana se conoció una fuerte acusación de Mitre contra Cohen Sabban: "Fue una situación desagradable como mujer y como víctima de un pedido de dinero improcedente".

A esos dichos se sumó Vargues: "A mí me sucedió algo similar, nada más que yo no accedí a verlo. Fue antes de ir a la DAIA, a través de Whatsapp me pidió de vernos en un domicilio a lo cual yo me negué".