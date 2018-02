Nai Awada, la sobrina de la primera dama Juliana Awada, tomó una drástica medida tras una crisis familiar. El pasado domingo la actriz cumplió años y ningún pariente del lado paterno la saludó. Ante el dolor que le provocó el hecho, estalló en su cuenta oficial de Twitter.

"Impresionante la desilusión que siento. No haber recibido ni un llamado de cumple de ningún miembro de mi familia Awada me entristece y duele. ¿Qué fue lo que tanto hice? Más después de lo que me pasó. HORRIBLE", lanzó, visiblemente molesta.

Embed Impresionante la desilusión que siento . No haber recibido ni UN llamado de cumple de ningún miembro de mi familia Awada me entristece y duele . Que fue lo que tanto hice ? Más después de lo que me pasó. HORRIBLE . Si yo hablara...triste — Nai awada (@Naiawada9) 12 de febrero de 2018

"Lo enojada que estoy posta con lo que los cuidé. Me voy a cambiar el apellido. No lo hago solo por mi viejo. ¿Qué les pasa? ¿No les gusta mi sexualidad, no les gusta quien soy? Y si yo hablara de ustedes? Uy muy triste. ¡Ni mi abuela me llamo!", expresó.