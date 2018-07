En el auto del cantante Cristian "Pity" Álvarez encontraron una importante suma de dinero, identificaciones de vehículos y hasta envoltorios de droga. Antes de que se entregue, el auto -un Volkswagen Polo verde- fue requisado en el partido de La Matanza para intentar encontrar pistas que muestren dónde podría estar el músico. Esta mañana, el artista se entregó en la comisaría 52 de Villa Lugano junto a su abogado.

En el auto encontraron 16 mil dólares en efectivo, un boleto de compra-venta y la cédula verde de una moto Yamaha XTZ, jeringas hipodérmicas utilizadas y sin utilizar, envoltorios de pasta base, cuatro discos rígidos, una munición de un calibre 45 sin percutar, el pasaporte del músico, fotos varias, un porta tarjetas, dos pipas de estupefacientes y un cassette VHS, según informó Crónica.

Álvarez se entregó a la policía y confesó haber matado a Cristian Díaz en Lugano, aunque se consideró inocente: "era él o yo".

"No vengo a declarar, vengo a contar lo que pasó. Lo maté porque si no me iba a matar él, creo que soy inocente", sostuvo el artista.

