El plan de uno de los economistas del equipo de Alberto Fernández para el dólar

El economista Emmanuel Álvarez Agis propuso una solución a la sangría de reservas del Banco Centraltras la crisis que generó Mauricio Macri. Para ello, planteó regular la compra de divisas, pero no prohibirla, y cobrarles retenciones a los fondos golondrina que ingresen al país para que no lo desestabilicen al salir.

El posible del equipo económico que quiere Alberto Fernández esgrimió que “Argentina no se banca esta cuenta capital. ¿A qué esquema puede volver? ¿Al cepo? No, porque sería peor. Entonces, al que había entre 2003 y 2010, donde la palabra ‘cepo’ no existía, pero era tan serio el esquema que Néstor Kirchner que una vez quiso comprar U$S 2.200.000 y no lo dejaron porque el límite era U$S 2 millones por persona por mes”. “Es cierto que uno está más cómodo con una cuenta capital totalmente regulada el primer y el segundo día... Al cuarto, empiezan los problemas. Hay que ir a una cuenta capital más razonable”, admitió.

Agis contó que “hay un economista bastante famoso entre los que seguimos a los argentinos, Marcelo Diamand, que decía que, macroeconómicamente, la Argentina es un péndulo, se va de modelos muy promercados, que explotan, a modelos muy cerrados, que explotan. Yo digo que estamos en la teoría del banquinazo. Vamos a la banquina de la derecha y pegamos el volantazo tan fuerte que vamos a la banquina a la izquierda”. “Con la política monetaria vamos a dos esquemas muy distintos. Durante el kirchnerismo, la tasa de interés era más baja que la inflación, lo cual es muy bueno para el que toma crédito, y muy malo para el que deposita. Entonces, el que deposita compraba dólares. Cuando viste que compraban muchos dólares, le prohibiste la posibilidad de comprar. O sea, podés obtener una tasa de interés por abajo de la inflación, pero tenés que cerrar la compra/venta de dólares ¿Qué hizo Cambiemos? Puso la tasa de interés muy por arriba de la inflación y dio absoluta libertad. ¿Qué pasó? Nos bañaron de dólares en 2016, 2017... Pero de corto plazo”, recordó en una entrevista en el canal Net.

Ante esto, propuso “buscar una combinación de una tasa de interés que le sirva al ahorrista, pero con una cuenta capital un poquito más regulada para que esa tasa de interés alta no haga que te entren capitales de corto plazo. Hay que buscar esa combinación, que es la que hizo Brasil”.

“El esquema original es de Roberto (Lavagna). Si querés entrar a la Argentina financieramente y venís de corto plazo, menos de un año, me dejás encajado el 30%. Si te vas antes, me quedo con tu 30%. Si te vas después, inversión de largo plazo, no hay encaje”, reconoció. Sin embargo, explicó que “esa política monetaria la podés hacer cuando salgas de la zona de inflación del 50% y estés al 30%”.