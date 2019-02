SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El dólar volvió a mostrarse volátil y cerró a $ 38,91, según el promedio que construyó el Banco Central (BCRA). La divisa aumentó 51 centavos respecto a ayer.

El tipo de cambio registró una importante suba y cotizó a $ 36,96 para la punta compradora y $ 38,91 para la vendedora.

A su vez, el segmento mayorista elevó su cotización ante la compra de U$S 25 millones por parte de la autoridad monetaria, pero no logró ubicarse en una zona de no intervención. El billete verde cerró a $ 37,82, mientras que la banda inferior se posicionó en $ 38,05.

Además, ante un vencimiento de $145.000 millones, el BCRA colocó Letras de Liquidez (Leliq) a siete días por $ 180.000 millones a una tasa promedio en baja del 47,55% anual. El máximo adjudicado fue de 47,89%.