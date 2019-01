SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Por primera vez desde que se instauró el sistema de bandas cambiarias, el Banco Central (BCRA) intervino en el mercado cambiario. El dólar cerró a $ 38,16 y bajó 33 centavos respecto a ayer, según el promedio realizado por la autoridad monetaria.

A media jornada, la divisa descendió hasta los $ 37,10 en el segmento mayorista y se ubicó hasta 26 centavos por debajo del piso inferior. En consecuencia, pasadas las 13,el presidente de la autoridad, Guido Sandleris, convocó a una inminente subasta de U$S 20 millones (el tope de intervención es de U$S 50 millones) que resultó insuficiente y no logró traccionar la divisa nuevamente hacia el centro de la banda. El cierre se dio dos minutos después de la apertura.

Visto que el tipo de cambio se mantenía fijo en valores inferiores al límite y para evitar recurrir a una nueva subasta, el Central forzó una leve baja de tasas. En la habitual licitación de Leliq, adjudicó $151.332 millones a un promedio de corte de 58,45%, es decir, un recorte de 29 puntos básicos.

Fuentes del BCRA afirmaron que por esta vez anunciaron que realizarían una única intervención en el desarrollo de la jornada.

A pesar de expandir $ 1.700 millones vía Leliq que se sumaron a los $ 746 millones de la compra de divisas, la baja de tasas resultó insuficiente y el dólar terminó cerrando en un valor incluso más bajo: $ 37,08 en el segmento mayorista y $38,16 en el minorista.