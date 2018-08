El dólar siguió imparable este martes: cerró a $ 32,05 según el promedio que realizó el Banco Central. Respecto a ayer, la divisa subió casi 50 centavos y marcó un nuevo récord.

Durante el mediodía, la moneda norteamericana se vendía a $ 32 en el Banco Nación; $ 32,20 en los bancos Credicoop, Itaú, Macro, Supervielle y Francés; a $ 32,30 en el ICBC y a $ 32,60 en el Galicia.

El Central volvió a subastar U$S 300 millones, de los cuales adjudicó 100 millones. Ayer, la autoridad monetaria había vendido reservas por U$S 210 millones para evitar el alza de la divisa; y sin embargo, la suba no se detuvo. El billete verde cerró a $ 30,97 para la compra y $ 32,05 para la venta.

Embed

En tan solo dos días, el dólar se devaluó casi 60 centavos y los mensajes de tranquilidad del Gobierno cada vez se distancian más de la realidad. En mayo, la diputada nacional Elisa Carrió había prometido que el billete verde iba a estancarse en $ 23, cuando la tendencia actual se acerca a los $ 33.

LEER MÁS: La fuga de capitales en la era Macri ya superó el préstamo del FMI