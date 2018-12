Docentes van al paro en repudio al cierre de escuelas nocturnas

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial del pasado viernes, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decidió cerrar 14 escuelas comerciales y eliminar el primer año de los nueve liceos y bachilleratos nocturnos. A raíz de esto, UTE realizará un paro durante todo el miércoles.

“Es un proceso de desescolarizar a favor de las baldosas"

“No quedan primeros años en las escuelas nocturnas, y luego no van a quedar segundos, terceros y cuartos. Cierran escuelas, no hay antecedentes”, lamentó Eduardo López, el titular de UTE, quien explicó que las y los alumnos que necesiten cursar el primer año en la nocturna a partir del 2019 se quedarán ya no podrán hacerlo en ninguna otra institución pública y sus docentes quedarán cesanteados en sus horas correspondientes.

En este sentido, explicó que quienes acuden a las escuelas nocturnas pertenecen a una de las poblaciones “más vulnerables” porque son “jóvenes de entre 16 y 18 años, que en una secundaria en turno mañana o tarde es muy difícil que estén” ya que no les permiten anotarse a esa edad o debido a que tienen que “ir a trabajar”. Mientras tanto, en las escuelas nocturnas para adultos tampoco los aceptan porque son menores de edad.

Respecto al paro y movilización que tendrá lugar este miércoles, afirmó: “Es la única alternativa que tenemos ante el proceso de desescolarización de (Horacio Rodríguez) Larreta, que viene generando que no haya vacantes en jardines y primarias, que pretendan enviar a los chicos de 17 años de los secundarios a trabajar en vez de estudiar, que cierren los 29 profesorados, y que ahora cierren las nocturnas”.

“Es un proceso de desescolarizar a favor de las baldosas. Este año llegamos a 2.000 millones de pesos para cambiar baldosas, y 1.000 millones para arreglar escuelas. Tiene lógica: a las baldosas se las puede pisotear; a las escuelas, a las baldosas y a los maestros, no”, manifestó López, quien además recordó que “no se cerraban escuelas públicas desde 1884”.