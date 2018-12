DNI: ¿Quién debe vacunarse para tramitar la documentación?

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Desde ahora, todos aquellos que deban tramitar el DNI, pasaporte o carnet de manejo deberán presentar el certificado de vacunación al día, de acuerdo a lo establecido en la nueva ley impulsada por el diputado tucumano Pablo Yedlin. Pero, ¿Cuáles son las dosis que deben aplicarse los adultos?

De acuerdo a la iniciativa aprobada en el Senado la semana pasada, el Estado ampliará la obligación de vacunación a los adultos, que deberán tener todas las vacunas al día, según su edad, para poder realizar estos trámites.

vacunas.jpg

LEER MÁS: El desgarrador relato de una discapacitada: "No me alcanza para nada"

De acuerdo al calendario publicado por la Secretaría de Salud, los adultos sanos deben contar con las tres dosis de la vacuna contra la hepatitis B, y la doble adultos que protege contra la difteria y tétanos cada diez años. Los que hayan nacido después de 1965, deberán recibir dos dosis de la triple viral contra el sarampión y la rubéola después del año de edad.

Por su parte, todos los mayores de 65 deben recibir cada diez años la antineumocócica y todos los años la antigripal. En el caso del extravió del carnet de vacunación, si alguien se dio una vacuna y no tiene el certificado o no recuerda haber recibido una dosis, no hay contraindicación de volver a aplicar.