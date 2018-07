El referente de Cambiemos en Santa Fe Ulrich Lehmann tuvo un inaceptable exabrupto en Twitter y luego tuvo que salir a pedir perdón: le dijo “discapacitada” y “nazi” a una médica que contó su historia personal de su hijo de cuatro meses fallecido por sus múltiples complicaciones de salud, lo cual vinculó con la legalización del aborto.

“Ahora parece que si no quieres tener un hijo discapacitado sos una mierda. Yo tuve uno, no tendría otro. Sí, si tuviera otro embarazo fuera de lo normal, aborto”, expresó la usuaria de Twitter que se hace llamar Doctora Chucruta. Luego, explicó que su hijo tenía “síndrome de Wolf Hirschhorn, la mitad del corazón no le funcionaba, no tenía cuerpo calloso, era hipoacúsico, retraso de crecimiento y discapacidad intelectual”.

Embed Ahora parece que si no quieres tener un hijo discapacitado sos una mierda. Yo tuve uno, no tendría otro. Si, si tuviera otro embarazo fuera de lo normal, aborto. — Dra Chucruta (@DraChucruta) 27 de julio de 2018

Ante esto, Lehmann hizo un cruel comentario en respuesta a la historia: “A todas luces la discapacitada sos vos, no tu hijo”, le dijo, acompañando su mensaje con un gif irónico. Chucruta le tuvo que explicar que su hijo “está muerto porque tenía una cardiopatía inoperable (entre otras malformaciones)” y “vivió 4 meses en UTI (terapia intensiva)”. “Le pido disculpas por no querer traer a otro bebé a tener una vida llena de sufrimientos. Usted sí es un ejemplo de humanidad”, ironizó.

Embed A todas luces la discapacitada sos vos, no tu hijo. pic.twitter.com/rmsInEAoxR — Ulrich Lehmann (@ulrichlehmann) 28 de julio de 2018

Embed Sr @ulrichlehmann , mi hijo esta muerto porque tenía una cardiopatía inoperable (entre otras malformaciones) Vivió 4 meses en UTI. le pido disculpas por no querer traer a otro bebé a tener una vida llena de sufrimientos. Ud sí es un ejemplo de humanidad. https://t.co/aISsPM1cND — Dra Chucruta (@DraChucruta) 28 de julio de 2018

Lehmann, en vez de dar marcha atrás, apostó a más: “Lamento mucho que haya fallecido (en tu tweet no lo expresas). Igual me resulta una aberración lo que decís. Justificar el asesinato por una deficiencia o discapacidad es lo más cercano al nazismo qué hay”, sostuvo. “Yo hablé de mi experiencia, no trato de imponerle nada a nadie, eso sí me parecería Nazi”, le contestó la mujer.

Embed Lamento mucho que haya fallecido (en tu tweet no lo expresas). Igual me resulta una aberración lo que decís. Justificar el asesinato por una deficiencia o discapacidad es lo más cercano al nazismo qué hay — Ulrich Lehmann (@ulrichlehmann) 28 de julio de 2018

Además, al ser cuestionado por usar la condición de discapacidad como un insulto, el dirigente y hermano de la diputada nacional por Cambiemos Lucila Lehmann sostuvo que es “típico de zurdo progre” escandalizarse “cuando alguien dice mogólico (sic)o discapacitado para insultar”, pero que “justifica que se lo asesine en el vientre materno por esa razón”, y trató de “opa” al usuario.

Embed No es un concepto moral, es un dato de la ciencia, opa. — Ulrich Lehmann (@ulrichlehmann) 28 de julio de 2018

Más tarde, sin embargo, tuvo que salir a pedir perdón, en medio de muchas contradicciones y con un tono que no coincide con su agresividad previa. “Por formación y valores siento la necesidad de disculparme con @DraChucruta. Por desconocer una situación respondí a su tweet en forma indebida. Espero me sean aceptadas”, sostuvo, a pesar de que, luego de conocer que el hijo de la mujer había muerto, la calificó de nazi.

Embed Por formación y valores siento la necesidad de disculparme con @DraChucruta. Por desconocer una situación respondí a su tweet en forma indebida. Espero me sean aceptadas. — Ulrich Lehmann (@ulrichlehmann) 29 de julio de 2018

Embed Cuando alguien habla desde una experiencia personal debemos respetar su opinión por mas diferencias que mantengamos con ella. — Ulrich Lehmann (@ulrichlehmann) 29 de julio de 2018

