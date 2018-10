Diputado se cruzó con Duggan y lo chicaneó: "Me gusta porque sos bien porteño y no entendes nada"

El conflicto por el pago extra en la tarifa de gas todavía no está saldado. En el programa 'Involucrados' de Mariano Iúdica estuvo presente el diputado nacional José Luis Ramón, quien explicó el ejemplo de Mendoza, una provincia que mantiene esta disputa hace muchos años en beneficio de las distribuidoras y que termina perjudicando a los usuarios.

"Hay un serio problema con el gas y es que hay un pequeño grupo de empresas que producen gas y una sola que lo distribuye para toda Mendoza y Cuyo y que intentaban cobrar una factura de gas imposible de pagar", comenzó el legislador.

Pero Pablo Duggan, periodista oficialista del panel, no estuvo de acuerdo con Ramón y comenzó el cruce entre ambos: "Y los ricos de Mendoza felices. Porque no discrimina entre ricos y pobres. Al pobre tenes que ayudar, pero al rico no y gasta mucho más".

Embed

Por su parte, Ramón le devolvió con una chicana que la repitió en distintas oportunidades durante el programa: "Me gusta porque es bien porteño y no entiende la idea". Y argumentó: "El tema de ir a la calle es decir que hay un problema serio con la política. La gente que llega a los cargos en la política está defendiendo a un pequeño grupo de proveedores muy grandes de servicios públicos en detrimento del ciudadano común", argumentó el diputado mendocino.

Duggan respondió: "Pero eso ya se hizo, en el kirchnerismo tuvimos históricamente las tarifas mas bajas de la historia del país y terminamos con todas las empresas quebradas".

"Eso porque vos te ubicas en una posición de discusión entre porteños, si sos del PRO o del otro partido. Esto es transversal a la política", volvió a chicanearlo.