SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

A más de cuatro años de su fallecimiento, la figura de Gustavo Cerati se engrandece dentro del rock nacional. Incluso, el reciente hallazgo de una canción inédita del músico conmovió a sus seguidores que hoy pueden disfrutar del tema completo.

Embed

"Hablando de vos, invento a cada instante melodías/ así reemplazo las palabras, nunca fui muy bueno en poesía/ Solo estoy, solo estoy hablando de vos", dice la letra de este tema inédito de Cerati que es de mediados de los 80, antes de la creación de Soda Stereo.

Los fans del músico esperaban con ilusión la versión completa de Hablando de vos, que según se pudo ver en el episodio de Bios. Vidas que marcaron la tuya, dirigido por Sebastián Ortega, fue dedicada a Ana Saint Jean, una de las primeras novias de Cerati.

"Gustavo me escribió un par de temas que no salieron después con Soda", contó en aquel programa especial la ex novia del recordado músico y autor.