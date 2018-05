Difunden los audios que respaldan la denuncia de Esmeralda Mitre contra Sabban

Luego de que la actriz Esmeralda Mitre denunciara que sufrió acoso por parte del ex titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Ariel Cohen Sabban, el conductor de Intrusos, Jorge Rial, difundió los audios que respaldan la denuncia de la artista.

"Hola Ariel. Te quería decir que estoy con fiebre, me voy a quedar en cama. ¿Puedo ir al museo a partir de mañana y después ahí nos tomamos un café?", le expresó Mitre a Sabban. Y agregó: "Tengo que decirles cuándo voy, sino voy a quedar muy mal. Les voy a contestar qué día voy. Decime. Me comprometí".

Ante esos mensajes, Sabban contestó: "Yo te llamo mañana a las 20.Vos decí tranquila que estas coordinando con la DAIA. Mañana te pego una llamada". Y continuó: "Tranqui Esmeralda, vos decí que estás acordando conmigo cualquiera cosa que me llamen a mí. Quería encontrarme para ver si queres que sea en off o en on, cómo cuidar tu persona".

Por último, en los audios aparece el dato que denunció Mitre, sobre el pedido de dinero por parte de Sabban. "Estás entendiendo todo mal Esmerlada. Yo no estoy hablando de dinero. Yo en absoluto te pedí nada. Yo lo que te propuse es hacer una serie de acciones que te puedan ayudar. Si no las querías hacer esta todo bien", concluye el mensaje del ex titular de la DAIA.