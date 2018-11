Diez ejes del discurso de Cristina Kirchner por el Presupuesto del 2019

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La senadora de Unidad Ciudadana Cristina Kirchner advirtió a la población acerca del endeudamiento, alertó que la desocupación terminará en 2019 por encima de los dos dígitos y recordó que el gobierno de la Alianza intentó en el 2000 implementar el déficit cero. "No se sale de la recesión ajustando el gasto público, al contrario", sostuvo.

Tras exponer acerca de los resultados frustrados de los países que intentaron el déficit cero, la ex presidenta sostuvo que el verdadero problema de la Argentina es la escasez de dólares y una economía bimonetaria que impide el desarrollo prolongado del país.

Algunos ejes del discurso de Cristina Kirchner que duró 45 minutos:

Déficit:

-“ Entre los países que vendrán a la cumbre del G20 solo dos tienen superávit: Corea del Sur y Alemania. La mayor economía mundial que es Estados Unidos tiene déficit comercial y fiscal. Es decir que el déficit es un instrumento y no el problema principal de la Economía”.

Ajuste:

-"No se sale de la recesión ajustando el gasto público, al contrario. Ese sacrifico no va a tener resultado y la recesión se va a profundizar, es necesario tomar políticas públicas activas. Hablan acá de la necesidad de sacrificio, pero nosotros, que estamos en estas bancas, no somos los que nos sacrificamos, si estamos bien comidos, vestidos y viajamos en avión. Ninguno de los que estamos sentados acá tenemos autoridad moral para decirle a la gente que tiene que sacrificarse".

Derecha en el mundo:

“Tenemos que ver lo que pasa en el mundo con las derechas. El fascismo culpó a los judíos por los problemas de Alemania. Los nuevas derechas colocan a los inmigrantes como los responsables de que no haya trabajo”.

Deuda externa:

“Se la pasaron hablando durante dos años de la ´pesada herencia´ y ahora nadie sabe cómo se va a hacer para pagar en 2020 la formidable deuda que ustedes han contraído. Tampoco se sabe dónde está la deuda, ¿dónde están los 150.000 millones de dólares?”

Fuga de Capitales:

"Tenemos un triste récord: Argentina es el quinto país en la formación de activos externos. Las empresas terminan fugando la plata para formar activos en el exterior. ¿No les parece que eso también tiene que ver con la restricción externa?"

Inversiones:

"Creyeron que pagando a los Fondos Buitre iban a llegar las inversiones, pero lo único que llegó fueron las inversiones especulativas".

Fracaso del macrismo:

“¿Es racional seguir apoyando el fracaso? Van a terminar su mandato con mayor presión tributaria, con mayor endeudamiento y con desocupación de dos dígitos".

Éxodo de cerebros:

“Hay personas que se están yendo del país. Vamos a tener el quinto éxodo de cerebros de la Argentina. Los dos primeros ideológicos y de riesgo de vida en 1966 con los bastones largos y en 1976 con la represión, luego vino la hiper y el desastre económico de Alfonsín. Después vino el 2001 y ahora estamos viviendo el quinto éxodo”.

Excusas de Cambiemos

“No nos pueden hacer creer que todo pasa, por la lira turca o porque Trump subió medio punto la tasa. Tuve cinco corridas cambiaria y además enfrenté como Presidenta la crisis económica global más grande del planeta, sin embargo esa crisis no nos sirvió de excusa para trasladar la responsabilidad de gestionar ante la gente. Es necesario que el gobierno se replantee las cosas”

Ganancias y paritarias

"Ustedes creyeron que dando a cada sector lo que pedían, con la suma de esas concesiones, llegarían las inversiones. Creyeron que pagando a los Fondos Buitre iban a llegar las inversiones, pero tampoco llegaron. Salvo a un sector que no le dieron lo que querían y que era el impuesto a las ganancias y paritarias libres. Salvo a la CGT, que de ellos muchos los apoyaron, a los demás les dieron todo"