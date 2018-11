Diego Torres criticó la actualidad política y apuntó contra Macri

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El actor y cantante Diego Torres analizó la realidad política en un contexto de crisis social y económica y arremetió contra el Gobierno nacional como así también advirtió que “hay cosas de la política vieja que no van más”.

En una entrevista con Infobae, el músico se mostró crítico de la actualidad política y aseveró: “Indudablemente se nota cada vez más que los gobernantes no están a la altura de lo que el pueblo necesita. Creo que no están a la altura, que no le damos el valor que tiene”.

“Cada vez se nota más que los gobiernos, indudablemente, no buscan el bien común sino el bien de ellos. Que no se sientan a ver qué país queremos a 30 años, gobierne quien gobierne. Tratemos de buscar cosas que tienen que estar de una manera porque así funcionaría mejor. Y así vamos castigando y dañando a nuestro país”, sentenció.

Asimismo, pidió que se cuide “la democracia” y apuntó que hay que entender “que ya hay cosas de la política vieja que no van más”.

“Yo esta película que estamos viendo, que los que tenemos mi edad, ya la he visto varias veces. Estamos con discusiones viejas que no nos permiten plantear un país a futuro. Desde ya, erradicar la corrupción y tener un sistema un poco más limpio porque es obvio que muchas cosas son una mentira y hay mucho hipócrita”, disparó.

Y sentenció: “Buscamos mejorar y proyectar y a veces las situaciones de nuestro país no te dan posibilidades de proyectar”.