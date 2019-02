SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El periodista oficialista, Diego Leuco, cerró su ciclo en "El diario de Mariana" para encarar la conducción de "Telenoche". Tras ver un video que rememoró sus mejores momentos, se despidió de sus compañeros.

"Es rarísimo ésto. Cuando empieza a llegar o se va acercando algún final, te vas haciendo el distraído, tratás de no pensar en el último día, hasta que un día llega", comenzó Leuco después de ver el video despedida armado por la producción del programa.

Aseguró: "Me voy feliz, fue claramente lo mejor que le pasó a mi vida, a nivel profesional y humano", para encarar el proyecto de conducir el noticiero Telenoche, de El Trece. "El diario de Mariana me dio todo lo que le puede dar a una persona (...) me dio la oportunidad de poder trabajar por primera vez en televisión, me dio la oportunidad de crecer, me dio muchos amigos que son ustedes", agregó.

Leuco le agradeció a Mariana Fabbiani por "la oportunidad y la confianza" y recordó que se están por cumplir 1500 de ese ciclo televisivo: "Vine a hacerlo todos los días feliz, con muchas ganas" pero remarcó: "Me toca un desafío enorme, que me tiene muy entusiasmado y tengo muchas ganas de hacer", en referencia al noticiero del canal.

Emocionado, se despidió uno a uno de sus compañeros y cerró: "Los quiero, los voy a extrañar un montón. Solamente, muchas gracias".