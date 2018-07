El periodista deportivo Diego Díaz analizó la actualidad del fútbol tras el Mundial de Rusia 2018, de la salida de su compañero Flavio Azzaro y declaró una desafortunada frase en alusión al 76: "Si no puedo ser crítico con la AFA, hay que pensar que volvimos al 76".

En diálogo con Fernanda Iglesias para La Nación, la periodista le consultó al conductor de TyC sobre cómo se manejaban con las críticas hacia Daniel Angelici. Ante la consulta, Díaz respondió: "Si el día de mañana veo que Boca pide un beneficio a la AFA que no creo que corresponda, haré la crítica. Es parte del juego. Si no, tendríamos que pensar que estamos volviendo al 76. Y no me arrepiento de nada de lo que dije".

En ese sentido, agregó: "No tengo un empecinamiento ni con Angelici, ni con Tapia, ni con Blanco o Moyano. Como tampoco tengo amor por Lammens y D'Onofrio, que son los que están del otro lado. Cuando veo que hacen algo que no me gusta, me expreso. Y así lo hice antes del Mundial, durante el Mundial y ahora".

Sobre la salida de Flavio Azzaro, el conductor de No todo pasa reveló que fue una decisión del canal: "Para nosotros es una lástima que el canal haya tomado esta decisión. Nosotros no fuimos consultados. Si el conductor del programa fuera Marcelo Tinelli, quizás se sienta con Adrián Suar y habla, de alguna manera. Pero los que somos más terrenales no tenemos demasiado acceso a revertir decisiones".