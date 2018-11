Diego Diaz liquidó a Macri en TyC Sports

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El periodista deportivo Diego Diaz arremetió contra el presidente, Mauricio Macri, por su preocupación de que el partido entre Boca y River se juege con público visitante en ambos estadios. Pese a reconocer que votó a Cambiemos en 2015, el conductor sostuvo que la imagen que la Argentina está dando al mundo es que tiene "un mamarracho de economía".

"La imagen al mundo que tenemos que dar es mejorar el mamarracho de esta economía", disparó Díaz indignado.

"Yo lo voté, pero yo creo que no lo vuelva a votar a usted. Me ha decepcionado, y no por esto", agregó el conductor de No Todo Pasa al confirmar que los partidos se disputarán sin visitantes.

Diego Diaz.jpg

El periodista calificó de "capricho de mañana" el pedido de Macri que se juego con visitantes el superclásico y confesó que pidieron a los medios que bajen el tenor de las declaraciones por el partido.

"Tenemos que arrancar por la gente que tiene hambre, por la inseguridad, por la educación, por la gran cantidad de pobres que tiene este gobierno", sostuvo Diego Diaz, quien manifestó que lo votó porque "no le gustaba lo que había" y no le gustaría "que vuelvan".