El periodista Diego Brancatelli reclamó que se adelanten las elecciones presidenciales en medio del peor momento económico de la Argentina y pidió que "pongan fecha"

"Si creen que son razones políticas. Si repiten que los mercados esto y lo otro por miedo a que gane CFK, si no Gobiernan porque están en campaña... Por qué no adelantan las elecciones y definimos si ratifica el rumbo o empezamos a mejorar? Así no se aguanta más. Pongan fecha", disparó de Intratables en su cuenta de Twitter.

Embed Si creen que son razones políticas.

Si repiten q los mercados esto y lo otro por miedo a que gane CFK, si no Gobiernan xq están en campaña...

Por que no adelantan las elecciones y definimos si ratifica el rumbo o empezamos a mejorar ??????????

Así no se aguanta más.

Pongan fecha. https://t.co/dVZrzOTMVK — Diego Brancatelli (@diegobranca) 28 de marzo de 2019

El mensaje de Brancatelli fue en respuesta a una publicación de su colega Liliana Franco, quien compartió una nota de Ambito Financiero con el título "En la Casa Rosada creen que el dólar sube por razones políticas"