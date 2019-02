Diego Brancatelli disparó contra Martín Ciccioli y le recordó los lengüetazos

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Los periodistas Diego Brancatelli y Martín Ciccioli mantuvieron un fuerte cruce en las redes sociales que nació con un chiste de fútbol y terminó con el recuerdo del polémico episodio protagonizado por el periodista de TN.

A fines del año pasado, Ciccioli quedó en el centro de la polémica al ser denunciado por Nieves Jaller y Florencia Brousse por hostigamiento virtual luego de que revelaran que se sintieron acosadas por él, y la difusión de chats y videos íntimos donde se lo ve sacando la lengua, tocándose la entrepierna y babeándose.

Esta vez, el periodista oficialista publicó en su cuenta de Twitter una foto de Darío Benedetto luego de que hiciera la mueca con la lengua en el partido contra Newells al igual que lo hizo en la final de la Libertadores contra River.

Embed Grande Benedetto....esa cara es el símbolo d la pesadilla bostera mas grande d la historia! Ídolo! pic.twitter.com/O4zoxm1Fr4 — Martin Ciccioli (@MartinCiccioli) 28 de enero de 2019

"¿Vos te animás a hacer un chiste con alguien que saca la lengua cuando se difundió una imagen tuya asquerosa que mandabas a una piba acosándola? La verdad no tenés cara, ni un cachito de vergüenza, #TodoPasa", respondió Brancatelli.

Embed vos te animás a hacer un chiste con alguien que saca la lengua cuando se difundió una imagen tuya asquerosa que mandabas a una piba acosándola????

La verdad no tenés cara.

Ni un cachito de vergüenza.#TodoPasa — Diego Brancatelli (@diegobranca) 29 de enero de 2019

Ciccioli no tardó en contestarle: “Hola Branca. Sos periodista. ¿Por qué no averiguás en el juzgado que pasa con algo que no es ni siquiera una causa. ¿Sabías que como no había denuncia me autodenuncié de acoso sexual? Puse mi celu y mis redes...de las denunciantes mediáticas… nada”.

Embed Sabias q forzadas x mi denuncia acudieron al fuero d la ciudad y no denunciaron acoso sino hostigamiento? Sabias q la pericia informática dio alteración y manipulación d “lo q mostraron en la tv”? Informate antes d hacer papelones x una boludez tan grande un chiste a Boca. — Martin Ciccioli (@MartinCiccioli) 29 de enero de 2019

"¿Sabías que forzadas por mi denuncia acudieron al fuero de la Ciudad y no denunciaron acoso sino hostigamiento? ¿Sabías que la pericia informática dio alteración y manipulación de ‘lo que mostraron en la TV’?", agregó el periodista de TN.