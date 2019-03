Diego Brancatelli destrozó a Mauricio Macri por la entrevista de Majul: "Tendría que enojarse con él mismo"

Con una inédita tranquilidad, Diego Brancatelli destrozó a Mauricio Macri por la entrevista de Luis Majul.

"No quiero generar un bache en televisión", respondió cuando Pamela David le preguntó los hechos positivos de la gestión Cambiemos. "Macri tendría que estar enojado con él mismo. Faltan 200 días para que se vaya", afirmó el periodista.

Al ser cruzado por una panelista que enumera como positivas "la pelea contra las mafias policiales" y "la lucha contra el narcotráfico", apuntó: "Son más título que realidad".

"No creo que no se vaya Macri", agregó Brancatelli. Además, le pegó a Marcelo Tinelli tras afirmar que "Cristina y Macri no son lo mismo".