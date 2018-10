Diego Brancatelli anunció que será papá por segunda vez

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El periodista de Intratables, Diego Brancatelli, dio a conocer una noticia inesperada para muchos: será papá por segunda vez.

La noticia la dio en vivo el conductor del ciclo, Santiago del Moro, quien se acercó a cada uno de sus panelistas, hasta llegar a Brancatelli, para anunciar: "Va a ser papá nuevamente".

El periodista, casado con Cecilia Insinga, es papá de Valentín de dos años. Según detalló el panelista: "Ya hicimos la ecografía, pero todavía no elegimos el nombre. La verdad es que hay probabilidades y no certezas con respecto al sexo, así que hasta que no lo tengamos claro vamos a esperar".

Y expresó que su familia es "lo más importante". Y recalcó las virtudes de su mujer, asegurando que "ella es la brillante, la buena y la simpática" de su hogar.

Además, el periodista publicó una foto en Instagram con su mujer y su hijo y escribió: "Felices de saber que la familia se agranda y otro Brancatellito está en camino. Hoy lo compartimos con ustedes, que en cierta forma están en el minuto a minuto. Amor, felicidad, ilusión y un nuevo comienzo. ¡Felicidades mamá @ceciliainsinga!"