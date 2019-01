Dictaron la conciliación obligatoria, pero los pilotos no acatarán y habrá paro

La Secretaría de Trabajo dictó nuevamente la conciliación obligatoria, pero los gremios aeronáuticos no acatarán y se habrá paro de 48 horas este jueves y viernes. El conflicto se generó a raíz de la resolución que modificó la reválida de licencias extranjeras de pilotos.

Amparados en el argumento de que el Gobierno no puede dictar dos veces la conciliación obligatoria en base a un mismo conflicto, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) junto a la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA) no acatarán la medida de la Secretaría de Trabajo por lo que no habrá vuelos jueves y viernes.

Este miércoles anunciaron un "paro total de actividades en todas las empresas que operan en el país a partir de las 06 horas del día jueves 17 de enero por 48 horas (hasta las 06 horas del día sábado 19/01)". Esto incluía a Aerolíneas Argentinas, Austral, Lan Argentina, Avianca y Andes.

De acuerdo a APLA "tras un mes de negociaciones en el marco de la Conciliación Obligatoria, el titular de la Administración Nacional de Aviación Civil, Tomás Insausti, optó por mantener la vigencia de la Resolución 895/18 que modificó la reválida de licencias extranjeras de pilotos".

A las cero horas de este miércoles, venció la conciliación obligatoria que regía desde el 11 de diciembre por la modificación que impulsa la ANAC y que, según este organismo "solamente busca agilizar los trámites para incorporar pilotos extranjeros".

