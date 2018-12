Desde que no iban a ajustar hasta que Futbol para Todos iba a continuar, ¿Cuáles fueron las mentiras de Macri?

Día de las Inocentes: todas las promesas de Mauricio Macri y el Gobierno que no cumplieron

En estos tres años de Gobierno de Cambiemos, Mauricio Macri se destacó por no cumplir las promesas que realizó en la campaña de 2015. En este Día de los Inocentes es importante repasar las veces que en plena campaña presidencial, el equipo del PRO mintió deliberadamente.

"Los trabajadores no van a pagar Ganancias", había prometido el presidente. Lo cierto es que en estos tres años, aumentó la cantidad de trabajadores que pagan impuesto a la ganancia. Cuando Macri asumió lo hacían unas 1,2 millones.

"Hay que crear trabajo, cuidando los que tenemos", dijo Macri en varios discursos. La realidad es que el empleo formal cayó en 7.800 puestos desde el final del gobierno anterior y la variación de asalariados cada 100 habitantes también es más baja hoy que a fines de 2015. La recuperación de 2017 alcanzó para volver a los niveles de 2016.

"Me comprometo a construir tres mil jardines", aseguró el mandatario en sus spots de campaña. En estos tres años, no se construyó un solo jardín y previsiones oficiales es probable que no se llegue a ese objetivo.

"Tenemos como objetivo lograr la pobreza cero", fue el pilar de los discursos electoralistas de Cambiemos. En el 2018, el observatorio de la UCA pobreza en Argentina llegó al 33,6% y alcanza a 13,6 millones de personas.

"Vamos a bajar la inflación a un dígito", se propuso el Gobierno pero este año que comenzó con la estimación de que la suba inflacionaria ronde el 19%, finalmente llegará al 50%.

"No vamos a devaluar", aseguró Macri en el balotaje con Daniel Scioli. El dólar que a fines del 2015 estaba a $9,75, apenas subió levantó el cepo y la moneda estadounidense subió un 42% a $13,41. A principio del 2018 estaba a alrededor de 18 pesos y concluye este año cerca de los 40.

"Fútbol para Todos va a seguir, pero sin política", prometió el presidente pero al tiempo de asumir el Gobierno los partidos pasaron a verse por canales codificados únicamente disponibles para quienes cuentan con un paquete de televisión en alta definición. Para ver los encuentros hay que pagar $375 mensuales, además del abono del cable.

"No vamos a hacer ajustes", fue la promesa de cabecera y en estos tres años, la electricidad aumentó un 562%, el agua un 338% y el gas 223%. Mientras que para el próximo año, se llevará a cabo otro tarifazo luz (55%), gas (35%) y agua (34%). El transporte público, aumentó en estos tres años más del 800%.

Pero Macri no fue el único:

Elisa Carrió también hizo de las suyas. Este año salió de una reunión con Juan José Aranguren, quien, según dijo, le prometió que no iba a haber más aumentos de tarifas este año. Ayer,el Gobierno confirmó subas del 55% para la luz y 35% para el gas, además del intento de Iguacel de trasladar el costo de la devaluación a los usuarios en 24 cuotas.

Embed Ya no va a haber más aumentos en los servicios durante este año, me lo confirmo el ministro de energía. @todonoticias — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 9 de mayo de 2018

En medio de la corrida cambiaria, Lilita había jurado y perjurado que el dólar se iba a quedar en 23 pesos y recomendaba no subir. El dólar cerró 2018 15 pesos por encima de ese valor.