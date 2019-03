Trabajadores taparon con pintura un mural que recordaba a los 30 mil desaparecidos de la última dictadura cívico militar. El legislador porteño Mariano Recaldeapuntó contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta por ocultar la memoria.

"Rodríguez Larreta no sólo no marcha los #24M sino que dos días después sale a tapar murales. La memoria no se tapa, son 30.000", escribió el legislador Recalde.

Embed Rodríguez Larreta no sólo no marcha los #24M sino que dos días después sale a tapar murales. La memoria no se tapa, son 30.000. pic.twitter.com/AksCpX1tOh — Mariano Recalde (@marianorecalde) 26 de marzo de 2019

Fuentes cercanas al legislador informaron a El Destape que la pintada sobre el mural fue realizada hoy a plena luz de la mañana.

treinta mil.jpg

El mural estaba pintado en la Avenida de Mayo entre las calles Perú y Chacabuco.