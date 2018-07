En el marco de un nuevo aniversario por el Día de la Independencia, el presidente Mauricio Macri reiteró su discurso de trabajar en conjunto con los distintos sectores políticos, sindicales y los empresarios para salir de la crisis económica y social. Además, reconoció que el país "atraviesa una tormenta, generada por muchos factores” entre ellos por “errores propios” de la gestión de Cambiemos y esbozó que “no es momento de ser egoísta”

El acto que se llevó a cabo en la Casa de Tucumán, contó con la presencia de la vicepresidenta, Gabriela Michetti; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; la primera dama, Juliana Awada; y el gobernador tucumano, Juan Manzur.

“Convoco a todos, en especial a la dirigencia del país para que hagan su aporte desde la sensatez, la racionalidad y el profesionalismo”, les pidió el primer mandatario durante su discurso y advirtió que “no es momento de oportunismo y demagogia, no es momento de ser egoísta”.

“Superemos la tendencia que tienen algunos de siempre ver que las cosas pueden salir mal, mejor es ser optimista. Hay un futuro que está por comenzar a surgir, es momento de ponernos a trabajar juntos. Salir de la historia de crisis recurrentes, es momento de hablar con la verdad, decir las cosas como son, no seguir ocultando las verdades, las causas y las razones por las que Argentina no es el país que debería ser”, aseveró Macri.

En ese punto, rogó: “Quiero pedir el aporte de los empresarios argentinos porque el mundo nos ha demostrado el apoyo, por eso, es necesario que muestren un mayor aporte. Es necesario que sepan que ya no hay un Estado que no los va a acompañar, no hay un Estado que aplasta ni pone trabas, sino que allana el camino para que puedan crecer”.

Apuntó, asimismo, que “es fundamental aumentar la productividad” y apostó a que “haya previsibilidad para apostar en grande al largo plazo”. “Tenemos que generar más trabajo porque el trabajo digno es justicia social”, sentenció.

Bajo la misma línea, le dedicó unas palabras a los sindicalistas y movimientos sociales que “saben del esfuerzo que hace el Estado y sigue haciendo para que el camino de transformación tenga los menores costos para todos” y contó a “a todos los gobernadores a colaborar para tener un presupuesto ordenado para terminar el déficit fiscal para vivir como lo hacen las familias argentinas, con los recursos que hay”.