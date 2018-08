El jugador del PSG Ángel Di María hablo de su ausencia en la convocatoria que Lionel Scaloni presentó para los próximos amistosos de la Selección argentina y lanzó un tiro por elevación contra los medios argentinos.

"Creo que ha sido una decisión general. Fue muy cerca del Mundial y el técnico habrá pensado que era lo mejor para los jugadores estar un poco más tranquilos y probar otros futbolistas. Es lo que la prensa quiere también, así que uno esta tranquilo", respondió el ex Rosario Central.

Y agregó: "Que no haya un cuerpo técnico fijo no me preocupa, creo que Scaloni está capacitado para hacer ese trabajo. La llegada de Walter Samuel para ser el ayudante es muy importante, los conozco y son gente trabajadora y muy buena, hay que estar tranquilos. Falta todavía para la Copa América, quedan estos partidos amistosos y otros más, también en marzo hay Eliminatorias.Cuando llegue la Copa América se va a ver qué va a pasar", concluyó.