El Gobierno se rifó el último desembolso del FMI en sólo un mes

Por la desesperación del gobierno en controlar el dólar, el Banco Central despilfarró más del total del cuarto desembolso recibido del FMI en abril. Las reservas cayeron casi U$S 11.000 millones.

Este jueves, las reservas internacionales del Central retrocedieron unos U$S 557 millones y volvieron al nivel previo al último desembolso del Fondo. Los activos terminaron en U$S 66.487 millones, valor similar al registrado el 9 de abril.

En esa fecha, ingresaron U$S 10.835 millones por el cuarto tramo del crédito Stand By con el FMI, que elevaron las reservas hasta U$S 77.044 millones. De esta forma, en poco más de seis semanas los activos internacionales cedieron U$S 10.994 millones, un 14,2% desde el máximo histórico.

En ese lapso, se concretaron pagos de deuda en moneda extranjera. Por otro lado, el Tesoro se desprendió de unos U$S 1.680 millones desde el pasado 15 de abril, producto de las ventas de contado a razón de U$S 60 millones diarios.