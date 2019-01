SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Uno de los principales problemas que dejará el Gobierno de Macri será la debilidad del país para afrontar compromisos financieros. En ese sentido, el secretario de Finanzas, Santiago Bausili, reconoció que bajo los parámetros actuales, la deuda se tornaría impagable en un futuro cercano.

En declaraciones al portal Infobae, el funcionario afirmó que el nivel de sustentabilidad de la deuda “depende de la tasa de interés a la que se renueve la deuda en el futuro”. “A los niveles actuales del 12% en dólares es cierto, sería impagable”, reconoció.

Respecto a la posibilidad de entrar en default en el próximo año, Bausili sostuvo que el único título relevante que vence es el Bonar 2020, son USD 2.500 millones que hay que pagar en octubre del año que viene. En ese sentido, señaló que “sería ridículo defaultear por un monto tan bajo, y si se consigue una buena refinanciación de Letes este año, en 2020 no habrá que colocar nueva deuda”.

En otro sentido, el riesgo país fue una de las variables que le generó dolores de cabeza a Cambiemos al final de 2018, cuando superó la barrera de los 800 puntos. “La verdad es que nosotros no hicimos nada. No hubo ningún dato nuevo aportado desde el Gobierno”, indicó Basili. Así como no había pasada nada en particular para que llegara hasta los 830 puntos, lo mismo se puede decir ahora que retrocedió